أستراليا تتعقب سفينة حربية صينية تراقب التدريبات العسكرية مع واشنطن

قال مسؤولون دفاعيون أستراليون، اليوم الإثنين، إنهم يتعقبون سفينة مراقبة صينية يتوقع أن تضع نفسها خارج مياهها الإقليمية لمراقبة التدريبات العسكرية بين أستراليا والولايات المتحدة.



وقال اللفتنانت جنرال جريج بيلتون، رئيس العمليات المشتركة في قوة الدفاع الأسترالية، إن سفينة المراقبة الصينية ربما كانت متجهة إلى الساحل الشمالي الشرقي لأستراليا لإلقاء نظرة مباشرة على المناورات العسكرية.



وقال بيلتون للصحفيين في بريسبان، عاصمة ولاية كوينزلاند: "لا نعرف بعد وجهتها لكننا نفترض أنها ستنزل إلى الساحل الشرقي لكوينزلاند وسنتخذ التدابير المناسبة".



وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في الأشهر الأخيرة في خضم حرب تجارية وتصور تأكيد الذات الصيني في المحيط الهادئ، الذي غلفه بناء جزيرة بكين الاصطناعية في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.