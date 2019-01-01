الصين ملتزمة بالانفتاح ولكنها تدعو الدول لتحقيق السلام العالمى

قال نائب الرئيس الصيني وانج تشيشان، في منتدى في بكين، اليوم الإثنين، إن الصين ملتزمة بالانفتاح لكنه دعا الدول الكبرى إلى المساهمة بشكل أكبر في السلام والاستقرار العالميين.



وأصبح وانغ، المقرب جدًا من الرئيس شي جين بينغ، نائبًا للرئيس العام الماضي، بعد أن خاض قتال شي في السابق ضد الفساد الراسخ.



يأتي هذا في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها الصين جراء التعريفات الجمركية التي فرضتها الإدارة الأمريكية عليها فضلا عن أزمة هواوي الصينية وإدراجها على القائمة السوداء.



ولكن ترامب أعلن في قمة العشرين التي عقدت مؤخرا في اليابان بأنه سيسمح ببيع هواتف هواوي في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن بشكل مدروس ودقيق.