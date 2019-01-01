كوريا الشمالية تدعو إلى تركيز الجهود لبناء القوة الاقتصادية

دعت كوريا الشمالية إلى تركيز الجهود لبناء القوة الاقتصادية، اليوم الإثنين، بمناسبة الذكرى السنوية الـ 25 لوفاة كيم إيل-سونغ.



أكدت صحيفة رودونج سينمون الناطقة باسم حزب العمال الحاكم بكوريا الشمالية، على ضرورة كتابة تاريخ رائع لكوريا الاشتراكية من خلال التجديد الذاتي والاكتفاء الذاتي.



وقالت إن النضال لبناء القوة الاقتصادية هو أمر مقدس وجدير بالاهتمام لتحقيق رغبة الزعيمين السابقين، داعية إلى بذل الجهود لتحقيق معجزة تفاجئ العالم مرة أخرى تحت شعار التجديد الذاتي والاكتفاء الذاتي من أجل تعزيز مكانة كوريا الشمالية.



وأشارت إلى أنه على الرغم من استمرار محاولات القوى المعادية لعرقلة تقدم كوريا الشمالية، ستشهد البلاد المستقبل المشرق بفضل الأسس السياسية والعسكرية القوية وإمكانات التنمية.



وأشادت مواقع الدعاية الكورية الشمالية بإنجازات كيم إيل-سونج.



وقال موقع "أوريمينزوككيري" إن الزعيم كيم جونج-أون يفتح عصرا جديدا للسلام والازدهار لاتباع التعاليم التي تركها كيم إيل-سونغ لإعادة توحيد الأمة.



وصرح بأن كوريا الجنوبية إذا رغبت في تحسين العلاقات بين الكوريتين وإحلال سلام وتحقيق إعادة التوحيد، فيجب عليها التنفيذ المخلص لإعلانات الكوريتين المشتركة.