الإثنين 08 يوليه 2019 الموافق 05 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

اعتقال 68 شخصا فى مالاوى على خلفية أعمال عنف بعد الانتخابات

الإثنين 08/يوليه/2019 - 05:39 ص
اعتقال 68 شخصا فى
اعتقال 68 شخصا فى مالاوى على خلفية أعمال عنف بعد الانتخابات
وكالات
طباعة
ألقت الشرطة في مالاوي القبض على 68 شخصا بتهمة المشاركة في أعمال تخريب ونهب وحرق طالت مكاتب حكومية وممتلكات شخصية خلال احتجاجات ضد رئيسة الهيئة الانتخابية للدولة في الخميس والجمعة.

وبدأت التظاهرات، التي نظمها ائتلاف المدافعين عن حقوق الإنسان في مالاوي وباركتها المعارضة، سلمية قبل أن تخرج عن السيطرة.

وسجلت تقارير وقوع أعمال نهب وحرق في مكاتب حكومية بمدن مزوزو وكارونغا ورامفي، وفي العاصمة ليلونغوي وزومبا وبلانتير تعرضت متاجر للكسر والنهب.

كما قام المتظاهرون في مزوزو بحرق منزل وسيارتين لوزيرة الشؤون الداخلية والأمن الداخلي السابقة غريس تشيوميا، السياسية البارزة في الحزب الديمقراطي التقدمي للرئيس المنقضية ولايته بيتر موثاريكا.

وقال المتحدث باسم الشرطة جيمس كادادزيرا أمس الأحد إن الشرطة ألقت القبض على 68 شخصا على صلة بأعمال العنف التي وقعت يومي الخميس والجمعة.

وأضاف أن الشرطة نجحت أيضا في إعادة 55 من 231 دراجة وعدد من أجهزة الكومبيوتر كانت قد سرقت من مكاتب الزراعة في مدينة مزوزو.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 11 ساعة

"العار يلاحقه".. هل يمنّ محمد صلاح على مصر باللعب في المنتخب؟

منذ يوم

بالفسفوري.. بوسي شلبي بإطلالة صادمة في حفل زفاف نجل ماجد المصري

منذ حوالي 20 ساعة

كلوب يمنح صلاح إجازة 3 أسابيع بسبب نكسة المنتخب المصري

منذ 34 دقيقة

بعد إصابته لصلاح.. راموس يتغزل فى المصريين

ads

الصور

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

image description

مباراة صعود الجزائر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بفوز كاسح على غينيا

image description

بكاء صلاح بعد خروج المنتخب من امم افريقيا

image description

بكاء ورده للخروج من كان 2019

image description

بكاء لاعبي المنتخب والجمهور بعد وداع كأس الأمم الأفريقية 2019

ads

الأكثر قراءة

"العار يلاحقه".. هل يمنّ محمد صلاح على مصر باللعب في المنتخب؟

بلاغ عاجل للنائب العام ضد رئيس وأعضاء اتحاد الكرة

تتجاوز المليار جنيه.. خسائر خروج مصر من البطولة الأفريقية

"فضيحة اتحاد الكرة".. عصابة فاسدة تتعامل مع مصر بمنطق السبوبة

ستوديو

علي غزال يعتذر للجماهير.. ومحمد صلاح يشكرهم على الدعم

صلاح يخرج عن صمته بعد الخروج من بطولة أمم إفريقيا

حتحوت: نحتاج لاتحاد لا يخاف الأندية الكبار ويكتفي بجلسات العرب

هاني حتحوت بعد اختفاء لاعبي المنتخب من السوشال ميديا: "مستخبيين ليه؟"

ads

رياضة

ألفيس يعود بالزمن إلى الوراء ليضيف المزيد من الألقاب إلى حصيلته

دوس سانتوس يقود المكسيك للفوز على المنتخب الأمريكى

تيتى يطالب ميسى بمزيد من الاحترام للآخرين

البرازيلى إيفرتون أفضل لاعب فى نهائى كوبا أمريكا 2019

الرئيس نيوز

الأرصاد: طقس "الاثنين" حار على القاهرة والدلتا حتى شمال الصعيد

أحكام بالسجن "المؤبد والمشدد" لـ 6 متهمين في قضية "التخابر مع إيران"

النيابة تحيل المتهم بقتل حارس فيلا يوسف السباعي للجنايات

تسريب لسفير بريطانيا في واشنطن: ترامب شخص "عديم الكفاءة"

منوعات

رجل يطلق النار على شاحنة عائلة ويحرق طفلين وأبويهما

صورة صادمة.. صوفيا لورين على كرسي متحرك

ماريا كاري تخوض تحدي الزجاجة بصوتها (فيديو)

دراسة: الرائحة الكريهة تحسن الذاكرة

كشكول

"التعليم" تحل أزمة الترقي لمعلمى الغربية

"تعليم القليوبية" تنشر أسماء المتقدمين لرياض الأطفال

اجتماع لمديري ادارات الجودة بقنا استعدادا للعام الدراسي الجديد

تنسيق 2019.. أقسام الإعلام لا تخضع لشروط امتحانات القدرات

إسلام سياسي

تفاصيل الانشقاقات الأخيرة في تنظيم "حراس الدين" القاعدي

الجماعة الإرهابية تروج لنفسها على حساب وفاة الفنان عزت أبو عوف

هجوم إخواني جديد على محمد صلاح

فرح إخواني لخروج المنتخب المصرى من بطولة أمم أفريقيا

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه
د.أحمد الخميسى
محمد أفندى رفع العلم
ماجد حبته
أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم
ماجد حبته
مخدّر الإرهابيين المفضل!
المزيد
ads

الثقافة

صدور ترجمة جديدة لرائعة دوستويفسكى"حلم رجل مضحك"

بالصور.. ندوة "التواصل مع الذات والآخرين" بمكتبة القاهرة

آفاق تصدر طبعة جديدة من "رسائل أبى حيان التوحيدى"

الليلة.. ندوة "سيناء والتنمية" بمركز الحرية للإبداع

صفحتنا ع الفيس بوك