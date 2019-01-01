اعتقال 68 شخصا فى مالاوى على خلفية أعمال عنف بعد الانتخابات

ألقت الشرطة في مالاوي القبض على 68 شخصا بتهمة المشاركة في أعمال تخريب ونهب وحرق طالت مكاتب حكومية وممتلكات شخصية خلال احتجاجات ضد رئيسة الهيئة الانتخابية للدولة في الخميس والجمعة.



وبدأت التظاهرات، التي نظمها ائتلاف المدافعين عن حقوق الإنسان في مالاوي وباركتها المعارضة، سلمية قبل أن تخرج عن السيطرة.



وسجلت تقارير وقوع أعمال نهب وحرق في مكاتب حكومية بمدن مزوزو وكارونغا ورامفي، وفي العاصمة ليلونغوي وزومبا وبلانتير تعرضت متاجر للكسر والنهب.



كما قام المتظاهرون في مزوزو بحرق منزل وسيارتين لوزيرة الشؤون الداخلية والأمن الداخلي السابقة غريس تشيوميا، السياسية البارزة في الحزب الديمقراطي التقدمي للرئيس المنقضية ولايته بيتر موثاريكا.



وقال المتحدث باسم الشرطة جيمس كادادزيرا أمس الأحد إن الشرطة ألقت القبض على 68 شخصا على صلة بأعمال العنف التي وقعت يومي الخميس والجمعة.



وأضاف أن الشرطة نجحت أيضا في إعادة 55 من 231 دراجة وعدد من أجهزة الكومبيوتر كانت قد سرقت من مكاتب الزراعة في مدينة مزوزو.