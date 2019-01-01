وزارة الخارجية الصينية تدحض مزاعم حاكم هونج كونج السابق

دحض المتحدث باسم مكتب مفوض وزارة الخارجية الصينية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة التصريحات غير المبررة التي أدلى بها حاكم هونغ كونغ السابق كريس باتن لصحيفة (فاينانشيال تايمز)، حاثا إياه على احترام الحقائق والتوقف عن قول الأكاذيب.



وفي بيان صدر للموقع الإلكتروني لمكتب المفوض، قال المتحدث إنه منذ عودة هونغ كونغ إلى الوطن الأم قبل 22 عاما، نفذت الحكومة المركزية الصينية، من خلال الالتزام الصارم بالدستور والقانون الأساسي، مبدأي "دولة واحدة ونظامان" و"أهالي هونغ كونغ يحكمون هونغ كونغ"، وكفلت درجة عالية من الحكم الذاتي في المنطقة.



وفي الأول من يوليو، هاجم بعض المتظاهرين في هونغ كونغ الشرطة مستخدمين مسحوقا كيميائيا ساما، واقتحموا مقر المجلس التشريعي وارتكبوا أعمال تخريبية بطريقة عنيفة.



وأكد المتحدث "الأدلة قوية ولا جدال فيه، العنف هو العنف ولا يمكن تبريره بأية مطالب".



وأضاف أنه مع تعافي مجتمع هونغ كونغ من صدمته وإدانة المجتمع الدولي لهذا العنف الشديد، يأتي باتن ليحاول تشويه الحقيقة عن طريق الخلط المتعمد بين أعمال العنف والمظاهرات السلمية وتشويه سمعة أولئك الذين يدينون العنف ويدعمون العدالة، غاضّا الطرف عن الجريمة العنيفة ومحاولا تبرير تصرفات المجرمين بشتى الطرق.