إقامة معسكر صيفى لأمريكيين من أصول صينية فى جنوب غربى الصين

افتتح معسكر صيفي لأمريكيين من أصول صينية في باوشان بمقاطعة يوننان جنوب غربي الصين.



ويشمل هذا الحدث الذي يستمر 8 أيام ومن المتوقع اختتامه 12 يوليو، على دورات ومحاضرات حول الثقافة الصينية التقليدية مثل اللوحات الصينية وقص الورق والخط والشعر وجولات بالمتاحف والأماكن ذات المناظر الخلابة.



وحضر المعسكر 36 شابًا صينيًا أمريكيًا وأربعة ضباط اتصال.



وقال لين لي رئيس اتحاد باوشان للصينيين المغتربين العائدين والمشارك في تنظيم هذا الحدث "آمل أن يصبح المشاركون الشباب مبعوثين للصداقة خلال التبادل الثقافي بين الصين والولايات المتحدة".



وأضاف لين:"نشجعهم على تبادل خبراتهم خلال المخيم مع أقاربهم وأصدقائهم في الخارج والحفاظ على اهتمامهم بالثقافة الصينية والصين الحديثة".



ومنذ عام 2012، قدم أكثر من 2300 مراهق صيني من ميانمار وتايلاند ولاوس والولايات المتحدة ونيوزيلندا ودول ومناطق أخرى إلى باوشان للمشاركة في أنشطة التبادل.