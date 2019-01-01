إخماد حريق فى غابة بدائية بمنغوليا الداخلية شمالى الصين

تم بشكل أساسي إخماد حريق اندلع يوم الأحد في غابة بدائية في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمالي الصين، وذلك بعد أن أمضى أكثر من 300 إطفائي الليلة الماضية في إطفاء الحريق.



وتم الإبلاغ عن الحريق في الساعة 11 من صباح يوم الأحد، حيث امتدت النيران لمسافة 3.1 كيلومتر في موقعين بغابة شيكوتسي في الجزء الشمالي من جبال خينقان الكبرى، قبل أن يتم إخمادها، وفق ما ذكر مقر إدارة الإطفاء.



ولا يزال هناك أكثر من 120 إطفائيا ينظفون الجمر في المنطقة لمنعه من إعادة الاشتعال، فيما تواصل السلطات التحقيق بشأن أسباب الحريق وملابساته، يذكر ان العالم يشهد الان موجات حارة قوية أدت إلى مقتل بعض الحيوانات.