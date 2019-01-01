دوس سانتوس يقود المكسيك للفوز على المنتخب الأمريكى

عزز المنتخب المكسيكي لكرة القدم رقمه القياسي لعدد مرات الفوز بلقب بطولة الكأس الذهبية لأمم اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) بفوزه الثمين 1 صفر على نظيره الأمريكي مساء الأحد (صباح اليوم الاثنين بتوقيت جرينتش) في المباراة النهائية للبطولة.



وتوج المنتخب المكسيكي بلقب البطولة للمرة الثامنة (رقم قياسي) فيما تجمد رصيد المنتخب الأمريكي، الذي استضافت بلاده هذه النسخة بالتنظيم المشترك مع جامايكا وكوستاريكا، عند ستة ألقاب بعدما فشل في الدفاع عن لقبه في البطولة.



وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي الذي ظل قائما بين الفريقين حتى الدقيقة 73 التي شهدت الهدف الوحيد للمباراة بتوقيع النجم الشهير جوناثان دوس سانتوس.