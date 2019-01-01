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عالم

اعتقال 51 مهاجرًا غير شرعى بشمال المكسيك

الإثنين 08/يوليه/2019 - 05:27 ص
اعتقال 51 مهاجرًا
اعتقال 51 مهاجرًا غير شرعى بشمال المكسيك
وكالات
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اعتقلت قوات الأمن المكسيكيّة مجموعة من 51 مهاجرًا غير شرعي كانوا يسافرون على متن شاحنة مكتظة في ولاية زاكاتيكاس بشمال البلاد، بحسب ما ذكرت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنّ العملية جرت في منطقة كونسيبسيون ديل أورو عندما عثرت قوّات الأمن المزوَّدة أجهزةً للكشف بالأشعة السينيّة، أشخاصًا عدّة كانوا يسافرون على متن تلك الشاحنة.

وستتمّ إعادة الأجانب الـ51 (بينهم 21 قاصرًا) المتحدّرين من غواتيمالا وهندوراس والسلفادور ونيكاراغوا والإكوادور، إلى بلدانهم.

وأضاف البيان: "بعد تقديم الإسعافات الأوّليّة، بقي المهاجرون بحماية المعهد الوطني للهجرة (...) وسيتلقّون نصائح" بشأن العودة إلى بلدانهم.

وأثناء العمليّة، اعتقلت السُلطات شخصًا كان ينقل المهاجرين غير الشرعيّين وبحوزته 225 ألف بيزو (نحو 11800 دولار) نقدًا، بحسب ما ذكرت الوزارة.

ومنذ أكتوبر، ارتفع بشكل حادّ عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون المكسيك إلى الولايات المتحدة، ما أدّى إلى توتير العلاقات بين واشنطن وجارتها الجنوبيّة.

وتحت تهديد العقوبات التجارية التي أطلقتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وافقت حكومة الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الشهر الماضي على تشديد سياستها المتعلقة بالهجرة. ونشرت الحكومة المكسيكيّة أكثر من 21 ألف عنصر أمن على حدودها.
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