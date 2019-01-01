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رياضة

تيتى يطالب ميسى بمزيد من الاحترام للآخرين

الإثنين 08/يوليه/2019 - 05:21 ص
تيتى يطالب ميسى بمزيد
تيتى يطالب ميسى بمزيد من الاحترام للآخرين
وكالات
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أكد المدرب تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي لكرة القدم أن ضربة الجزاء التي احتسبت ضد فريقه في المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) 2019 بالبرازيل ليست صحيحة لكنه يتعين عليه أن يتقبلها.

وطالب تيتي نجم كرة القدم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي بمزيد من الاحترام مثلما احترم المنتخب البرازيلي الآخرين.

وتوج المنتخب البرازيلي بلقبه التاسع في بطولات كوبا أمريكا إثر فوزه على منتخب بيرو 3 1 مساء أمس الأحد في المباراة النهائية للبطولة على استاد "ماراكانا" العريق في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

وجاء الهدف الوحيد لمنتخب بيرو من ضربة جزاء احتسبها حكم المباراة وسددها المهاجم المخضرم خوسيه باولو جيريرو.

وقال تيتي، في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إن ضربة الجزاء التي احتسبت لبيرو لم تكن صحيحة وكان يجب ألا تحتسب.

وتابع: "ضربة الجزاء لم تكن صحيحة. على ميسي أن يظهر مزيدا من الاحترام، مثلما نحترم الآخرين".

وكان ميسي وجه انتقادات لاذعة إلى الحكام بعد مباراة المنتخبين الأرجنتيني والتشيلي على المركز الثالث في البطولة والتي شهدت طرد ميسي وجاري ميديل مدافع تشيلي وأشار ميسي إلى تحيز اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية (كونميبول) لصالح البرازيل، موضحا أن كأس البطولة "محصنة" لصالح البرازيل.

وقال تيتي: "على ميسي أن يظهر بعض الاحترام ويتقبل الهزيمة عندما يتعرض لها"، في إشارة إلى الانتقادات التي وجهها ميسي والاتحاد الأرجنتيني للعبة إلى الحكام بعد هزيمة المنتخب الأرجنتيني أمام نظيره البرازيلي صفر 2 في المربع الذهبي للبطولة.

وأشار تيتي إلى أن المنتخب البرازيلي أيضا عانى من بعض أخطاء الحكام خاصة في بطولات كأس العالم.

وأوضح تيتي أن ميسي عليه احترام الآخرين، مشيرا إلى أن ميسي كلاعب كبير يتعرض لكم أكبر من الضغوط.
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