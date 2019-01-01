بمشاركة 40 دولة.. انطلاق فعاليات "قادة التعليم العالى بالقارة الإفريقية"

تنطلق اليوم الإثنين أولى فعاليات المؤتمر الدولي لقادة التعليم العالي بالقارة الإفريقية، والذي تنظمه جامعة الأزهر بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات ويستمر حتى 11 يوليو الجاري.



ويناقش المؤتمر -والذي يقام لأول مرة بمصر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ويستمر لمدة 4 أيام- الأولويات اللازمة من أجل تنمية وتطوير التعليم العالي في الجامعات والمؤسسات التعليمية على وجه عام، وإفريقيا بوجه الخصوص.



ويشارك في المؤتمر 300 من رؤساء الجامعات وممثلي الهيئات الدولية، وأكثر من 40 دولة من كل قارات العالم، و180 جامعة على مستوى العالم، و43 مؤسسة دولية.