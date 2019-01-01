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اقتصاد

تراجع الطلب على الآلات اليابانية بنسبة 8ر7% فى مايو الماضى

الإثنين 08/يوليه/2019 - 04:02 ص
تراجع الطلب على الآلات
تراجع الطلب على الآلات اليابانية بنسبة 8ر7% فى مايو الماضى
وكالات
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أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الاثنين عن تراجع طلبيات الآلات الأساسية في البلاد بنسبة 8ر7 بالمئة في شهر مايو الماضي مقارنة بالشهر السابق له في أول انخفاض منذ أربعة أشهر.

وكان الانخفاض أكثر حدة من نسبة 5ر4% توقعها محللون استطلعت آراءهم صحيفة "نيكي بيزنس ديلي"، وبعد زيادة بنسبة 2ر5% في أبريل الماضي.

وذكر مكتب مجلس الوزراء أن طلبيات الآلات الأساسية للقطاع الخاص، التي تستثني الفئات المتقلبة مثل المرافق والسفن، انخفضت إلى 9ر842 مليار ين (8ر7 مليار دولار).

وعلى الرغم من التراجع، أبقى المكتب على تقييمه الأساسي، قائلًا إن الطلبيات على الآلات "تظهر علامات على التعافي".

وتعد هذه الإحصاءات مؤشرا على مستقبل إنفاق رأس المال.

وقال المكتب إن الطلب الخارجي، الذي يعد مؤشرا على مستقبل الصادرات، تراجع بنسبة 8ر0 بالمئة على أساس شهري إلى 5ر801 مليار ين في مايو بعد الانخفاض البالغ 7ر24 بالمئة في أبريل الماضي.

وأفادت الحكومة الشهر الماضي بأن اقتصاد البلاد نما بمعدل سنوي قدره 2ر2% في الفترة من يناير إلى مارس، مسجلا نموا للربع الثاني على التوالي، على الرغم من تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي.
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