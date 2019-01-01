صن داى تايمز تكسف هوية داعشى هدد بقتل الأمريكيين والبريطانيين

كشفت"صنداي تايمز" اليوم الإثنين هوية الداعشي الذي نشر فيديو يهدد بقتل الجنود الأمريكيين والبريطانيين، قبل أن يلقى مصرعه في سوريا، وبحسب الصحيفة فان الداعشي هو عضو سابق في إحدى العصابات الخطيرة والمعروفة، في مقاطعة "وولوش"، جنوب شرقي لندن.



وقالت الصحيفة إن العنصر الداعشي هو عبد الله حسن، وعمره في العشرينات، وكان عنصرا مهما في عصابة "وولوش بويز"، أما باقي عناصر التنظيم في مقاطعة ووللوش هم شكري الخليفي، 22 عاما، وفطلوم شالاكو، 20، ومحمد مهدي حسن، 19، وسافروا جميعا لأجل الالتحاق بأرض المعركة في سوريا.



جدير بالذكر أن عصابة "وولوش" كانت تنشط في ترويج المخدرات، وفي مايو الماضي، كان فيديو المتشددين الذي جرى تصويره بهاتف، قد انتشر عن طريق تناقله من متشدد إلى آخر، في سوريا والعراق.



وتم العثور على الفيديو في قرص صلب، من قبل قوات تقاتل تنظيم داعش على الأرض، ويوثق المقطع حياة أشخاص تعرضوا لغسيل دماغ وصاروا متعطشين لإراقة الدماء.





