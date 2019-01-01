صدور ترجمة جديدة لرائعة دوستويفسكى"حلم رجل مضحك"

صدرت حديثًا عن المركز الثقافي للكتاب للنشر والتوزيع٬ ترجمة جديدة لرائعة الكاتب الروسي الأشهر٬ فيودور دوستويفسكي "حلم رجل مضحك" وقصص أخري٬ وترجمها من الروسية مباشرة للعربية٬ الكاتب والشاعر المغربي٬ إدريس الملياني.



تحكي القصة التي كتبها دوستويفسكي عام 1877 عن تجارب رجل يقر بأنه لا يوجد في العالم شيء له قيمة ما سيدفعه إلى الانتحار. وصدفة سيلتقي فتاة صغيرة تطلب نجدته لكنه سينهرها قبل أن يعود إلى منزله ويغط في نوم عميق٬ ليسافر به حلم الى أرض سعيدة وبشر يعيشون بسلام، بلا رغبات ولا خطايا يتحدثون مع الاشجار بلغة خاصة ما يجعله يعدل عن فكرة الانتحار ويتصالح مع حياته بأخطائه.