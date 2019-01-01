غدًا.. التشغيل التجريبى لمطار العاصمة الجديدة

تبدأ وزارة الطيران المدني المصرية، التشغيل التجريبي لمطار العاصمة الجديد، غدًا الثلاثاء، وذلك بعد الانتهاء من عمليات إنشائه وتجهيزه لاستقبال الرحلات الجوية.



وقالت مصادر بوزارة الطيران، إن الوزارة انتهت من جميع التجهيزات الخاصة بالمطار وأصبح جاهزًا للافتتاح تماما، موضحةً أن الشركة الوطنية مصر للطيران، أنهت تجهيزاتها داخل المطار، وتم فتح الأسواق الحرة بصالتي الوصول والسفر استعدادًا للتشغيل التجريبي.



وكان وفد من قيادات وزارة الطيران المدني، تفقد قبل أيام تجهيزات صالتي السفر والوصول وكاونترات الجوازات والأسواق الحرة ومنطقة سير الحقائب ومهبط الطائرات وبرج المراقبة الجوية للوقوف على جاهزية المطار للتشغيل التجريبي، وتوافر جميع الجوانب الفنية واللوجستية والأمنية بالمطار بالشكل المطلوب.