الاحتياطى النقدى الصينى يرتفع إلى 3.119 تريليون دولار فى يونيو

أظهرت بيانات للبنك المركزي الصيني اليوم الاثنين أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ارتفعت 182.3 مليار دولار في يونيو إلى 3.119 تريليون دولار.



كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الاحتياطيات، وهي الأكبر في العالم، بواقع ملياري دولار إلى 3.103 مليار دولار، بينما ساعدت الآمال المتزايدة في هدنة تجارية مع الولايات المتحدة في تخفيف الضغوط النزولية على اليوان الصيني.



وارتفعت قيمة احتياطيات الذهب الصينية إلى 87.27 مليار دولار من 79.83 مليار دولار في نهاية مايو.



جدير بالذكر أن الحرب التجارية بين كلا من واشنطن وبكين قد أثرت سلبا على الصين لاسيما مع أزمة هواوي الصينية التي تم حلها بشكل مبدئي في قمة العشرين الأخيرة.