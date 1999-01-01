اعتقال برلمانى جزائرى مقرب من بوتفليقة بسبب قضايا فساد

أعلن التلفزيون الحكومي في الجزائر عن اعتقال عضو مجلس الشيوخ الجزائري المقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بتهمة الفساد.



فقد أمر قاضيًا بالمحكمة العليا بسجن جمال ولد عباس في الجزائر العاصمة يوم الأحد، بعد عدة ساعات من الاستجواب لارتكابه خطأ عندما كان وزيرًا للحكومة خلال فترة ولاية بوتفليقة الأولى، 1999-2004.



وتشمل الاتهامات تزوير الوثائق الرسمية وإساءة استخدام مكتبه للتخصيب الشخصي، حسب تقرير التلفزيون الحكومي.



في غضون ذلك، دعت أحزاب المعارضة الجزائرية وشخصيات المجتمع المدني في اليوم السابق لإجراء الانتخابات في غضون ستة أشهر، بعد أن دفع الرئيس المؤقت للحوار، كما اقترحت المجموعة انتخابات "حرة وتعددية" "في غضون ستة أشهر"، في بيان صدر في اجتماع للأحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني.