رهبان بوذيين بسريلانكا يعتزمون عقد أول اجتماع منذ هجمات عيد القيامة

يعتزم البوذيين في سريلانكا عقد الاجتماع الأول لهم عقب هجمات عيد الفصح أو الأحد الدامي في سريلانكا والتي استهدفت عددا من الفنادق والكنائس مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 350 فردا وإصابة 500 آخرين من بينهم أجانب.



يأتي هذا بينما قال العديد من أصحاب المتاجر وأصحاب المطاعم في كاندي إنهم يعتزمون إغلاق مؤسساتهم يوم الأحد خوفًا من العنف.



ودعا جالاجودا أثيث جناناسارا، الرئيس المؤثر للجماعة البوذية بودو بالا سينا ​​(BBS)، ما يصل إلى 10000 رجل دين من جميع أنحاء البلاد لحضور الاجتماع، ومن المقرر أن يناقشوا من سيؤيد الانتخابات الرئاسية في وقت لاحق من هذا العام في الدولة الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي، حيث يشكل البوذيون نحو 70 في المائة من السكان. وتشمل البقية التاميل العرقية، ومعظمهم من الهندوس، والمسلمين.