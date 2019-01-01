بالصور.. ندوة "التواصل مع الذات والآخرين" بمكتبة القاهرة

عقدت مكتبة القاهرة الكبرى٬ ندوة ثقافية بعنوان: "التواصل مع الذات والآخرين" لخبيرة ومدربة التنمية البشرية رانيا بديع٬ والتى أدارها يحيى رياض يوسف.



وناقشت الندوة اكتشاف خبايا النفس وحيلها٬ وتنمية قدرات النفس العقلية والمعنوية٬ وكيفية استثمار نقاط القوة والضعف في تحسين مهارات التواصل مع النفس والآخرين٬ لكل من يبحث بجدية عن معرفة ذاته وعن خطوات الوصول للسلام النفسى مع الذات٬ ومع المجتمع المحيط واختلاف رد الفعل من شخص لآخر٬ على حسب الخبرات السابقة٬ وكيفية استقبال كل شخص للحدث واختلاف الحالة النفسية والجينات والوعى لكل شخص عن الآخر.



كما تطرقت المحاضرة إلى طرق تنمية مهارات التواصل الجيد مع الآخرين٬ والتي من شأنها أن تحدّ من المشاكل التي يواجهها الشخص أو حتى تمنع حدوثها، فمعظم أنواع المشاكل تحدث بسبب مهارات التواصل السيئة والضعيفة.