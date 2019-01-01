آفاق تصدر طبعة جديدة من "رسائل أبى حيان التوحيدى"

صدرت حديثا عن دار آفاق للنشر والتوزيع٬ طبعة جديدة من "رسائل أبي حيان التوحيدي" والتي تعد قليلة نسبيًا مقارنة إلى كتبه التي وصلنا أكثرها، ولكنها متفرقة وبعضها كانت الرسالة ذاتها منشورة على نتف هنا وهناك. قام الدكتور عزت السيد أحمد بجمغ هذه الرسائل في هذا الكتاب مع مقدمة موسعة عنه وعن فلسفته وآثاره.



يذكر أن "التوحيدي" فيلسوف متصوف وأديب بارع، من أعلام القرن الرابع الهجري، عاش أكثر أيامه في بغداد وإليها ينسب، وقد امتاز بسعة الثقافة وحدة الذكاء وجمال الأسلوب، كما امتازت مؤلفاته بتنوع المادة، وغزارة المحتوى؛ فضلا عما تضمنته من نوادر وإشارات تكشف بجلاء عن الأوضاع الفكرية والاجتماعية والسياسية للحقبة التي عاشها، وهي بعد ذلك مشحونة بآراء المؤلف حول رجال عصره من سياسيين ومفكرين وكتاب.