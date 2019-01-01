اعتقال 5 أتراك لتهريبهم مادة تستخدم فى صناعة الرؤوس النووية

بدأت السلطات التركية تحقيقًا مع عدد من الأشخاص المشتبه بهم في تهريب مادة تستخدم في صناعة رؤوس نووية.



فيما قال بيان صدر عن مكتب والي مدينة بولو، أمس الأحد، إنه تم اعتقال 5 أشخاص للاشتباه بضلوعهم في تهريب 18 جرامًا من مادة "كاليفورنيوم" المشعة وهي المادة التي تستخدم في صناعة الرؤوس النووية.



كما قال البيان إن شرطة مكافحة التهريب والجريمة المنظمة تمكننت من ضبط 18.1 جرام من مادة تبين أنها "الكاليفورنيوم" تقدر قيمتها بمبلغ 72 مليون دولار.



فيما يجري الآن التحقيق مع المشتبه بهم الخمسة لمعرفة مصدر حصولهم على المادة المشعة وارتباطهاتهم داخل وخارج تركيا، رافضة الإفصاح عن المزيد من التفاصيل.

