الليلة.. ندوة "سيناء والتنمية" بمركز الحرية للإبداع

تستقبل قاعة توفيق الحكيم٬ التابعة لمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ في السادسة والنصف من مساء اليوم الإثنين٬ ندوة بعنوان "سيناء والتنمية ودور الإعلام نحو التقدم"، هذا ويشارك في بالحديث والنقاش في الندوة كلا من: محمد أمين، رئيس تحرير مجلة أكتوبر٬ واللواء الدكتور محمد نور الدين، بطل موقعة كبريت العسكرية٬ ويدير الندوة الكاتب٬ أحمد بسيونى.



يذكر أن التنمية في سيناء قضية أمن قومي لما تمثله سيناء لمصر من خصوصية كبرى٬ ولقد حظيت سيناء بأولوية فى توفير الدعم المادى اللازم لمشروعات التعمير والتنمية، منذ عام 1982 وحتى الآن. ومنذ ولاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، كانت سيناء فى مقدمة اهتماماته، حيث أعلن عن خطة تهدف إلى بناء مجتمع عمرانيّ متكامل في سيناء وقرر توفير الدعم المادى لتنفيذها.