الشركات البريطانية تخفض خططها الاستثمارية وسط مخاوف من الخروج

أظهر استطلاع للرؤساء الماليين اليوم الاثنين، أن الشركات البريطانية تشعر بقلق أكبر بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أكثر من أي وقت مضى منذ قرار استفتاء عام 2016 بمغادرة الاتحاد الأوروبي وأنها تخطط لخفض الاستثمار والتوظيف.



وجد الاستطلاع الذي أجرته شركة Deloitte، وهي شركة استشارية مالية، أن 83٪ من المديرين الماليين يعتقدون أن ترك الاتحاد الأوروبي سيضر ببيئة الأعمال طويلة الأجل في بريطانيا.



يذكر أن الاقتصاد البريطاني قد تباطأ بشكل حاد بعد بداية قوية حتى عام 2019 عندما كانت الشركات تسارع للاستعداد لتاريخ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مارس والذي تم تأجيله حتى 31 أكتوبر.



تشير الدراسات الاستقصائية التي نشرت الأسبوع الماضي إلى انكماش الاقتصاد في الربع الثاني وحذر محافظ بنك إنجلترا مارك كارني من المخاطر المتزايدة الناجمة عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبسبب تصاعد التوترات التجارية في الاقتصاد العالمي.