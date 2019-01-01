تحويل قضايا تعداد 2020 فى أمريكا إلى فريق جديد من المحامين

قالت كيري كوبك المتحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية يوم الأحد، إن فريقا جديدا من محامي القسم المدني في وزارة العدل سيتولى النظر في القضايا المتعلقة بالتعداد بحلول عام 2020، دون تقديم سبب لهذا التغيير.



يأتي هذا فيما أبدى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إصراره على تضمين مسألة المواطنة المثيرة للجدل في إحصاء الولايات المتحدة لعام 2020، في حين أن جماعات الحقوق المدنية وبعض الولايات تعارض بشدة اقتراح السؤال، واصفة إياه بأنه خدعة جماعية لإخافة المهاجرين بعدم المشاركة في الإحصاء.



يأتي هذا في الوقت الذي يشدد فيه ترامب قبضته على المهاجرين تاركا إياهم في مراكز احتجاز قاسية، فضلا عن بناء الجدار الحدودي العازل.