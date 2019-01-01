جنين.. إصابة شاب بالرصاص وحملة اعتقالات يقودها الاحتلال الإسرائيلى

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالاتٍ في صفوف قياداتٍ من حركة حماس وأسرى محررين عقب اقتحام مدينة جنين ومخيمها.



في التفاصيل، أكد مراسل "قدس الإخبارية" أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت محافظة جنين، وداهمت مجموعةً من الأحياء والمناطق في وقتٍ متزامن داخل المدينة ومخيمها.



وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابًا بعد إصابته بالرصاص خلال المواجهات في جنين، فيما لم تُعرَف هوية الشاب أو حالته الصحية.



وعُرف من بين المعتقلين حتى اللحظة في المدينة ومخيمها، كلٌ من: القادة بحركة حماس عبدالجبار جرار، مجدي أبو الهيجا، خالد الحاج، إبراهيم جبر، والأسرى المحررين: جمعة أبو خليفة، محمد سوقية، نضال عبد الهادي، وعطا الجبالي.