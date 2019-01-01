أسعار الزجاج اليوم فى الأسواق

سجل سعر الزجاج، اليوم الإثنين، في السوق المصري، تبيانًا وفقًا لأنواعه، حيث تراوح سعر متر الزجاج مقطع دون نقل أو تركيب ما بين 200 و250 جنيهًا، وتتراوح سعر زجاج سيكويت ما بين 600 و900 جنيه، ويسمى أيضًا باسم الزجاج العازل للأصوات المرتفعة الصاخبة.



وتبدأ أسعار متر الزجاج العادي من سعر 110 إلى 130 جنيهًا، بينما تختلف أسعار الزجاج المسطح باختلاف سماكته التي تبدأ من سمك 3 ملي إلى سمك 12 ملي، ويستخدم الزجاج المسطح في صناعة الأبواب الخشبية والشبابيك، ويبدأ سعره من 100 إلى 150 جنيهًا.



وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، وذلك عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.



وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية، في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع التي تدخل في الصناعات الخاصة بالسوق المحلي في مصر.