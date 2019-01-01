"الإريانى" يطالب المجتمع الدولى بالتدخل لوقف انتهاكات إيران فى اليمن

طالب وزير الإعلام اليمني معمر الارياني اليوم الإثنين عبر حسابه على موقع تويتر، المجتمع الدولي ومجلس الأمن باتخاذ خطوات جدية لوقف الانتهاكات الإيرانية السافرة لحظر توريد الأسلحة للمليشيا الحوثية، والذي ساهم في إطالة أمد الحرب وتفاقم الأوضاع والمعاناة الإنسانية وتزايد عدد الضحايا بين المدنيين والاعتداء على دول الجوار وتهديد الأمن الإقليمي والدولي.



كما قال الإرياني، إن استمرار تزويد نظام طهران للمليشيا الحوثية بالتكنولوجيا العسكرية والأسلحة النوعية من صواريخ باليستية وطائرات مسيرة وخبراء في صناعة وزراعة الألغام تحدي واضح وصريح للإرادة الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2216 والقرار 2140 التي نصت على حظر توريد كافة أنواع الأسلحة.. يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه الحوثيين عرقلة جهود السلام في اليمن.