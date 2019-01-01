موسكو تعتزم تشييد أعلى ناطحة سحاب سكنية فى أوروبا

قال ألبرت سونييف، المدير العام لشركة «موس إنجنير برويكت» المنفذة لمشروع ناطحات السحاب في مجمع «موسكو سيتي»، ستحصل ناطحة السحاب الجديدة على اسم «One Tower»، وستكون أعلى ناطحة سحاب في أوروبا، ويصل ارتفاعها حتى 405 أمتار، أي أعلى بنحو 33 مترًا عن أعلى ناطحة سحاب موجودة حاليًا في «موسكو سيتي».



يقع مجمع «موسكو سيتي» على نهر موسكو، وسط العاصمة الروسية، ويضم كذلك مراكز تجارية، ومراكز ضخمة للمعارض، وكثيرًا من البنى التحتية الضرورية لعالم الأعمال والبيزنس.



ومنذ افتتاح أول برج في المجمع، تحول المجمع إلى مركز ضخم استقطب شركات تجارية كبرى، ومقرات لمؤسسات مالية وتجارية وإنتاجية من مختلف القطاعات، كما يعد من أهم المعالم السياحية في موسكو.

