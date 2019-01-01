وزير الإعلام اليمنى: إيران تزود الحوثيين بالتكنولوجيا العسكرية

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الإثنين، عبر حسابه على "تويتر" نظام إيران في تزويد المليشيا الحوثية بالأسلحة المهربة والتكنولوجيا العسكرية المستخدمة في عملياتها الإرهابية التي تستهدف المدنيين وتقويض جهود تحقيق السلام التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء برعاية الأمم المتحدة لحل الازمة اليمنية.





تجدر الإشارة إلى أن النطام الايراني، ونظام الملالي يدعمون الحوثيين في كافة أنشطتهم الإرهابية في اليمن والمملكة العربية السعودية، كما تدعم قطر أيضًا الحوثيين وحزب الله اللبناني عقب توقف المدد المالي الشيعي من ايران بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها على خلفية برنامجها النووي.



