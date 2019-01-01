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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الإثنين 8 يوليو 2019

الإثنين 08/يوليه/2019 - 04:53 ص
جريدة الدستور
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قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الإثنين، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:

الحمل
مهنيًا: تلاحق هذا اليوم قضية سرية عمرها سنوت، وتتحقق من أمر مبهم وتحقّق في مشكلة تنغّص عليك عملك.
عاطفيًا: تصمد في وجه الأيام المقلقة التي تمر في حياتك، وتكون عواطفك حاضرة وسحرك طاغيًا بدون أدنى شك.
صحيًا: تحاول الترفيه عن نفسك بالقيام بأي نشاط يلهيك عن التفكير في مشاغل العمل وهموم الحياة.

الثور
مهنيًا: يسهل أمامك هذا اليوم الاتصالات ويجعلك أكثر تناغمًا مع المحيط، ولا تخجل من طلب المساعدة من الزملاء في حال شعورك بكثرة الضغوط عليك.
عاطفيًا: تتقرّب من الحبيب أكثر وتكتشف الكثير من الأمور المشتركة التي تجمعك به فتزداد تعلقًا به.
صحيًا: ليس الوقت مناسبًا لإثارة مشكلات قديمة قد تثير انفعالك وعصبيتك.

الجوزاء
مهنيًا: نوعية الوقت هذا اليوم غنية ودسمة ومناسبة لكي تتعمق بأهدافك، وتقدم عروضك، وتفاوض بشأن شروط العمل وتعيش أجواءً مميزة بايجابياتها وأحداثها ووعودها.
عاطفيًا: تعيش فرصة مميزة أو ترتبط بعلاقة جديدة، أو تقدم على خيارات نهائية بالنسبة إلى حياتك العاطفية.
صحيًا: ممارسة الأشغال في الحديقة أو الحقل القريب من منزلك مفيدة وتحرك معظم عضلات جسمك.

السرطان
مهنيًا: إذا كنت فعلًا تريد الوصول إلى نتيجة حاسمة عليك التحرّك بفعاليّة، عليك مناقشة المواضيع دون خجل.
عاطفيًا: تتطوّر صداقة ما إلى علاقة حب وتقرّب المسافة بين الأحبّاء نظرًا إلى خلو الأجواء من المشاعر السلبيّة.
صحيًا: ينتابك الخوف من الطفرة الجلدية التي أصبت بها، وتشعر بأن البحر سببها.

الأسد
مهنيًا: دورة جيدة من الاتصالات المحلية والخارجية والنجاح الاجتماعي والمهني تستمر حتى آخر الشهر تقريبًا.
عاطفيًا: لا تخف من نجاح الشريك وتألقه وإبداعه في مجال عمله، بل شجعه على تحقيق المزيد من الإنجازات فهو نصفك الآخر.
صحيًا: إذا أردت التخلص من بعض مشكلاتك الصحية فكر مليًا في الحلول المفيدة المطروحة أمامك.

العذراء
مهنيًا: يركّز هذا اليوم الضوء على قضايا مادية ومالية تستحوذ على كامل اهتماماتك في العمل وتتوصل إلى نتائج جيدة لها.
عاطفيًا: تختلط الشؤون العاطفية بالمصالح المادية، وقد تعالج قضية قسمة ممتلكات أو مستحقات إذا كنت تبحث في طلاق أو انفصال.
صحيًا: ادرس مع طبيبك العلاج الأفضل للتخلص من السمنة، وتقيد بالتعليمات التي يطلبها منك.

الميزان
مهنيًا: تعيش يوما مميزًا من الأشراق والنجاح وتحقيق الأهداف، ومن الممكن أن تبدأ عملًا جديدًا أو تنتقل إلى بيت جديد أو منطقة جديدة، فكل الظروف تتغيير للأفضل.
عاطفيًا: لا تستشر الآخرين بما يتعلق بقراراتك العاطفية، وحاول أن تتصرف من تلقاء نفسك.
صحيًا: استفد من أوقات فراغك وحاول القيام بمشاريع أو نشاطات ترفيهية مع العائلة.

العقرب
مهنيًا: تتراكم المسؤوليات، حاول أن ترتاح وتستجمع طاقتك للانطلاق في بعض الأعمال التي تتطلب مصاريف إضافية، وحاول الاهتمام بصحتك، وانتبه كي لا تغرق في المهاترات.
عاطفيًا: الحكم على الشريك قد يكون خاطئًا أحيانًا، خذ العبرة من التجارب السابقة واتعظ.
صحيًا: تلمس نتائج المشي اليومي: صحة، عافية، نشاط، ارتياح نفسي، ماذا تريد أكثر من ذلك؟.

القوس
مهنيًا: تجنّب التوتر قدر المستطاع، فهذا اليوم يحمل إليك بعض المتاعب لكن ذلك يكون مؤقتًا.
عاطفيًا: عامل الثقة بينك وبين الشريك تعجز عن زعزعته كل المحاولات المغرضة، الشكوك حاضرة دائمًا لكنك أقوى منها.
صحيًا: الحفاظ على الوزن المطلوب مهم جدًا، وخصوصًا أن هذا يساهم في راحة ذهنية صافية.

الجدي
مهنيًا: تسهل الاتصالات قليلًا، ما يعني فترة دقيقة ملؤها النجاح والتقدم والإنجاز والتخلص من العراقيل والعقبات الكبيرة.
عاطفيًا: تعرف مغازلة جديدة أو تستقطب شخصًا خلاّقًا أو تبدأ رومنسية مميزة ترافقك مدة طويلة تكون نهايتها سعيدة.
صحيًا: قم ببعض النشاط غير الاعتيادي، واختر لعبة رياضية خفيفة مارسها في أوقات فراغك.

الدلو
مهنيًا: يسهّل لك هذا اليوم الاتصالات ويجعلك أكثر قدرة على الإقناع وكسب التأييد.
عاطفيًا: خجلك وتردّدك الدائم يحولان دون أن تتقرّب من الحبيب وتتعرّف إليه أكثر وتكتشف نفسيته.
صحيًا: ممارسة المشي في السهول القريبة منك مفيد، وخصوصًا في الصباح الباكر.

الحوت
مهنيًا: كن جريئًا هذا اليوم وأظهر مقدرتك على تحمل المسوؤليات الجديدة لأنك قادر على إدارة أعمالك وأعمال الآخرين.
عاطفيًا: متّن الروابط التي تزعزعت وتخلص من الالتباسات والخلافات بينك وبين الشريك بسرعة.
صحيًا: لا تعقّد الأمور، واستمتع بحياتك لأن الحياة جميلة، وابتعد عن المشكلات والاضطرابات.
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