استئناف المفاوضات بين المعارضة والحكومة فى فنزويلا

أعلن زعيم المعارضة الفنزويليّة خوان جوايدو، أمس الأحد، استئناف الحوار المعلّق بين المعارضة وحكومة الرئيس نيكولاس مادورو في بربادوس، من دون أن يُحدّد موعدًا لذلك.



وقال "جوايدو" الذي اعترفت به نحو 50 دولة رئيسًا انتقاليًا لفنزويلا: "إنّ هذا الاجتماع مع ممثّلين عن النّظام الغاصب في الجزيرة الكاريبيّة يُفترض أن يُتيح إجراء مفاوضات من أجل الخروج من الديكتاتوريّة".



وبحسب "جوايدو"، فإنّ جولة المفاوضات الجديدة هذه، وهي الثّالثة منذ شهر مايو، يجب أن تؤدّي إلى رحيل مادورو من موقع الرّئاسة الذي يشغله منذ العام 2013، وتشكيل حكومة انتقاليّة، ومن ثمّ إجراء انتخابات حرّة بوجود مراقبين دوليّين.



وعقدَ ممثّلون عن المعارضة وحكومة الرّئيس الاشتراكي جولتَي مفاوضات في مايو في أوسلو، من دون أن تُسفرا عن نتائج.