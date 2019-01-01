بونجاح: فخور بهذا الجيل من اللاعبين فى منتخب الجزائر

عبر بغداد بونجاح لاعب منتخب الجزائر، عن سعادته الشديدة بتأهل فريقه إلى هذا الدور من بطولة الأمم الإفريقية وتخطي عقبة غينيا بثلاثة أهداف دون رد.



وقال "بونجاح"، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين: "فخور بهذا المنتخب، وهذا الجيل.. نحن أسعدنا شعب الجزائر، وهو الشيء الأهم بالنسبة لي ولجميع اللاعبين".



وأضاف: " نعرف صعوبة البطولة خاصة بعد خروج المنتخبات الكبرى، ولكننا لا نشغل أنفسنا سوى بالفوز والوصول لأبعد شيء في هذه البطولة".



وواصل منتخب الجزائر سلسلة مبارياته القوية بكأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، وقدم مباراة كبيرة أمام غينيا بدور 16 بالبطولة، حسمها لصالحه بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جرى بملعب الدفاع الجوي.