مدرب غينيا لا يعتزم الاستقالة من منصبه

أكد البلجيكي، بول بوت، المدير الفني لمنتخب غينيا أنه لا يعتزم الاستقالة من منصبه رغم خسارة فريقه أمام الجزائر بثلاثية نظيفة مساء الأحد في دور الـ16 من بطولة كأس أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر حتى 19 من الشهر الجاري.



وقال بوت في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، إنه لن يستقيل من منصبه؛ إلا إذا كانت رغبة الصحفيين ذلك، موضحا أن هدفه كان تأهيل غينيا لنهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا الحالية، وبناء فريق تنافسي للمستقبل.



ولم يخف بوت أسفه للخسارة أمام الجزائر وتوديع البطولة، مشيرًا إلى أن فريقه حاول مجاراة منافسه لكنه كان أقل مستوى منه. كما أعترف بقوة المنتخب الجزائري الذي أكد على أنه الفريق الأفضل في البطولة.



وأضاف: "بدأنا المباراة بتركيز كبير، حاولنا وقف هجماتهم ولاحت لنا فرصة فشلنا في ترجمتها إلى أهداف. تقدم المنتخب الجزائري صعب علينا من مهمتنا في العودة في النتيجة، لأنه فريق يعرف عنه أنه لا يهزم عندما يكون البادئ بالتسجيل".