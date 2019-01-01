بالصور.. شعبيات "شيبة" وموسيقى "الحريرى" بالساحل الشمالي

حرص عدد كبير من الشباب من الجنسين من رواد الساحل الشمالي على حضور سهرات شاطئ vibes داخل "بو ايلاند" التي انطلقت هذا الصيف، والتي شارك في إحيائها المطرب الشعبي أحمد شيبة، وكبار لاعبي ال dj فيدو وياسر الحريري بالإضافة إلى الراقصتين لوردينا وبرسيلا.



وأشعل النجم أحمد شيبة وصلات الرقص بجوار حمام السباحة بشاطئ "vibes" على أغانيه الشعبية المميزة منها "آه لو لعبت يا زهر"، "يعلم ربنا"، "خلونى ساكت"، "بيحسدونى لما بضحك".. وغيرها ممن طالب بها رواد المكان.



بينما تبادل الـ dj العالمي ياسر الحريري ونظيره فيدو تقديم عدد كبير من التراكات الشرقية الغربية المحبة لدي الشباب، والتي ساهمت في إضفاء المزيد من أجواء الإثارة، بالإضافة الى فقرة مميزة لأقوي dj نسائي ندى.



شاركت في إحياء سهرات شاطئ "vibes" الراقصة لوردينا ونظيرتها برسيلا، حيث قدمتا العديد من وصلات الرقص التي تفاعل معها الشاب وخاصة الفتيات اللاتي دخلن معهما في منافسات متتالية وسط آجواء مليئة بالبهجة والدعابة.