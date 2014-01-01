استئناف الملاحة فى مطار معيتيقة عقب إغلاق موقّت إثر سقوط قذائف

استؤنفت الملاحة في مطار معيتيقة الدّولي في العاصمة الليبيّة طرابلس بعد توقّفها بضع ساعات إثر سقوط قذائف عشوائيّة داخله خلّفت إصابتَين في صفوف الطاقم الفنّي التابع لإحدى الشركات المحلّية، وفق ما أفاد المدير العام للمطار لطفي الطبيب.



وقال الطبيب لوكالة فرانس برس "تمّ استئناف الملاحة الجوّية بمطار معيتيقة الدولي، بعدما تعرّض أحد المواقع داخله لسقوط قذائف عشوائيّة".



وأضاف "نتيجة الواقعة، أُصيب اثنان من الطاقم الفنّي (مهندسان) يعملان في شركة الخطوط الإفريقيّة إصابةً طفيفة".



وتُعدّ شركة الخطوط الجوّية الإفريقيّة إحدى الشركات المحلّية التي تُسيّر رحلات خارجيّة من داخل مطار معيتيقة.



يقع مطار معيتيقة الدولي داخل قاعدة جوّية وهو يُستخدم بديلًا لمطار طرابلس الدولي المتوقّف عن العمل منذ عام 2014.