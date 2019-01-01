سياسى أمريكى: "تميم" يرضخ لفتاوى "القرضاوى" الإرهابية

قال المحلل السياسي الأمريكي جوردان ساتشيل في مقاله على موقع "دايلي وير، "إذا أراد الرئيس ترامب التعرف على قطر وطبيعة سياستها الخارجية وأميرها بأوضح طريقة ممكنة، فعليه التعرف على أقرب مستشار للأمير عملًا بالحكمة القائلة: (أرني من هم أصدقاؤك، وسأخبرك من أنت)".



كما دعا ساتشيل الرئيس دونالد ترامب إلى مواجهة أمير قطر بصديقه المدرج على قوائم الإرهاب وهو يوسف القرضاوي عندما يجتمع به يوم 9 يوليو في البيت الأبيض.



كما قال ساتشيل إن تصريحات "القرضاوي" المتعصبة والفتاوى والدعوات للعنف لم تلق أدنى توبيخ من مضيفيه في قطر، بل إن حكومة تميم تواصل تمجيد الداعية المتطرف، كما أن تميم يؤيد تصريحات وتكتيكات القرضاوي".