"الخارجية الأمريكية" تفتح النار على إيران بعد إعلانها رفع تخصيب اليورانيوم

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن التوسيع الأخير من جانب إيران لبرنامجها النووي سوف يقود لمزيد من العزلة والعقوبات، ويجب على الأمم المتحدة الحفاظ على المبدأ الدائم بعدم السماح بالتحصيب ضمن برنامج إيران النووي.



وحذر بومبيو، غي تغريدة له عبر حسابه على"تويتر"، من أن تسلح النظام الإيراني بالسلاج النووي سيمثل خطرًا أكبر على العالم.



جدير بالذكر أن الولايات المتحدة، ههدت إيران بالمزيد من العقوبات على خلفية إعلان طهران رفع مستوى تخصيب اليورانيوم، ردًا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي للعام 2015، وإعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية.



وأعلنت إيران مطلع الشهر الجاري تجاوز الحد المسموح به من اليورانيوم المخصب، وهو 300 كيلوجرام، فيما قال الناطق باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي: "ستقطع طهران خطوتها الثانية إن لم يقدم الأوروبيون على خطوة ملموسة لتنفيذ آلية اينستكس قبل 7 يوليو الجاري".