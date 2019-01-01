البرازيلى إيفرتون أفضل لاعب فى نهائى كوبا أمريكا 2019

توج البرازيلي إيفرتون سوزا سواريس بجائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية لبطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كوبا أمريكا 2019" التي أقيمت مساء أمس الأحد، على ملعب "ماراكانا" بريو دي جانيرو.



وقدم إيفرتون عرضًا مبهرًا، وسجل هدف التقدم للبرازيل في الدقيقة 15 من المباراة النهائية التي انتهت بفوز المنتخب البرازيلي على منتخب بيرو "3 1"، ليتوج باللقب للمرة التاسعة في تاريخ البطولة.



يأتي هذا بعد سقوط منتخب الأرجنتين أمام نظيره البرازيلي في المربع الذهبي، فيما ودع منتخب أوروجواي البطولة من دور الثمانية بالهزيمة أمام منتخب بيرو الذي التقى المنتخب البرازيلي في نهائي البطولة، ليعزز الأخير موقعه في المركز الثالث بقائمة أكثر المنتخبات فوزًا باللقب.