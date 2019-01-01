الغابون وغينيا تقدمان وثيقتين للتصديق على منطقة تجارة حرة إلى الاتحاد الإفريقى

قدمت الغابون وغينيا الاستوائية وثيقتين للتصديق على منطقة تجارة حرة للقارة الأفريقية إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي.



وقدمت الدولتان الوثيقتين خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الاستثنائية الـ12 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في عاصمة النيجر، نيامي.



ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 30 مايو بعد تقديم الحد الأدنى من الوثائق المطلوبة وهو 22 وثيقة موافقة من الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي.



وتم قديم 5 وثائق تصديق أخرى، من بينها الوثيقتان المقدمتان من الغابون وغينيا الاستوائية، ليصل إجمالي عدد الدول التي قدمت وثيقة التصديق على الاتفاق للمفوضية إلى 27 دولة.



وبدأت اتفاقية منطقة التجارة الحرة التاريخية، التي أطلقت في 21 مارس من العام الماضي في كيجالي، عاصمة رواندا المرحلة التشغيلية رسميًا.