المرى: اضطهاد "تميم" لقبيلة الغفران لأسباب سياسية بحتة

قال المعارض القطري جابر الكحلة المري اليوم عبر موقع تويتر إن حكومة تميم بن حمد أمير قطر، تحاول تضليل الرأي العام وخصوصا القطريين بشأن تهجير قبيلة الغفران.



وأضاف "المري" أن أعضاء قبيلة الغفران المحرومين من الجنسية القطرية لم يتم التحقيق معهم بتهمة ازدواجية الجنسية، كما قال تميم لأن تميم يعاقبهم سياسيا.



وتابع أن اضطهاد قبيلة الغفران كان لأسباب سياسية بحتة، وأن تميم مارس كل وسائله من أجل تخويف قبيلة الغفران، موضحا أن ما جرى كان بدافع الحقد والكراهية من قبل العاق تميم.



يذكر أن قبيلة الغفران هي قبيلة قطرية ولكنها حاولت الاعتراض على سياسة تميم وأفعاله مما دفعه إلى اضطهاده وحرمانها من الجنسية القطرية واتهامهم بأنهم مزدوجي الجنسية على الرغم من أن موزة المسند والدة تميم مزدوجة الجنسية أى انها تحمل الكويتية والقطرية معا.