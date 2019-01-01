زلزال بقوة 6.9 درجة يهز شرق إندونيسيا

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالًا بلغت قوته 6.9 درجة وقع قبالة الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة سولاويسي الإندونيسية، مساء أمس الأحد، مما دفع السلطات إلي التحذير من حدوث موجات مد عملاقة "تسونامي".



وذكرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية "بي.إم.كيه.جي"، أن الزلزال وقع في البحر على عمق 36 كيلومترًا، وكان له عدد من التوابع الأضعف، ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.



وقال متحدث لـ"رويترز"، إن الوكالة لم تلغ تحذير تسونامي بعد مرور ما يزيد على ساعة من وقوع الزلزال.



وقال رحمت تريونو المسؤول في "بي.إم.كيه.جي" لتلفزيون كومباس: "لم نلغ تحذير تسونامي؛ لأننا لا نزال نراقب مستوى المد والجزر".



وأصيب سكان بعض المدن بالذعر بعدما هز الزلزال المباني، وحثت السلطات الناس على التوجه لمناطق ذات مستويات أعلى.



وذكرت وسائل إعلام، أن أضرارًا طفيفة لحقت ببعض المستشفيات في مدينة ترناتي الواقعة على بعد نحو 130 كيلومترًا من مركز الزلزال، مما اضطر تلك المستشفيات لإجلاء المرضى.



وقال سكان في مدينة مانادو الساحلية الواقعة على بعد 185 كيلومترًا من مركز الزلزال: "إن تأثيره كان قويًا لعدة ثوان، لكن لم يتسبب في أي خسائر".