الإثنين 08 يوليه 2019 الموافق 05 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

عالم

زلزال بقوة 6.9 درجة يهز شرق إندونيسيا

الإثنين 08/يوليه/2019 - 12:28 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن زلزالًا بلغت قوته 6.9 درجة وقع قبالة الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة سولاويسي الإندونيسية، مساء أمس الأحد، مما دفع السلطات إلي التحذير من حدوث موجات مد عملاقة "تسونامي".

وذكرت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية "بي.إم.كيه.جي"، أن الزلزال وقع في البحر على عمق 36 كيلومترًا، وكان له عدد من التوابع الأضعف، ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

وقال متحدث لـ"رويترز"، إن الوكالة لم تلغ تحذير تسونامي بعد مرور ما يزيد على ساعة من وقوع الزلزال.

وقال رحمت تريونو المسؤول في "بي.إم.كيه.جي" لتلفزيون كومباس: "لم نلغ تحذير تسونامي؛ لأننا لا نزال نراقب مستوى المد والجزر".

وأصيب سكان بعض المدن بالذعر بعدما هز الزلزال المباني، وحثت السلطات الناس على التوجه لمناطق ذات مستويات أعلى.

وذكرت وسائل إعلام، أن أضرارًا طفيفة لحقت ببعض المستشفيات في مدينة ترناتي الواقعة على بعد نحو 130 كيلومترًا من مركز الزلزال، مما اضطر تلك المستشفيات لإجلاء المرضى.

وقال سكان في مدينة مانادو الساحلية الواقعة على بعد 185 كيلومترًا من مركز الزلزال: "إن تأثيره كان قويًا لعدة ثوان، لكن لم يتسبب في أي خسائر".
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 4 ساعات

"العار يلاحقه".. هل يمنّ محمد صلاح على مصر باللعب في المنتخب؟

منذ حوالي 4 ساعات

"فضيحة اتحاد الكرة".. عصابة فاسدة تتعامل مع مصر بمنطق السبوبة

منذ حوالي 12 ساعة

لأول مرة.. مطار القاهرة يستقبل أكبر طائرة في العالم (صور)

منذ حوالي 12 ساعة

ثروت سويلم يدير اتحاد الكرة بعد استقالة مجلس هاني أبوريدة

ads

الصور

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

image description

مباراة صعود الجزائر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بفوز كاسح على غينيا

image description

بكاء صلاح بعد خروج المنتخب من امم افريقيا

image description

بكاء ورده للخروج من كان 2019

image description

بكاء لاعبي المنتخب والجمهور بعد وداع كأس الأمم الأفريقية 2019

ads

الأكثر قراءة

"العار يلاحقه".. هل يمنّ محمد صلاح على مصر باللعب في المنتخب؟

"فضيحة اتحاد الكرة".. عصابة فاسدة تتعامل مع مصر بمنطق السبوبة

بلاغ عاجل للنائب العام ضد رئيس وأعضاء اتحاد الكرة

محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير بعد الخروج من أمم إفريقيا

ستوديو

حتحوت: نحتاج لاتحاد لا يخاف الأندية الكبار ويكتفي بجلسات العرب

هاني حتحوت بعد اختفاء لاعبي المنتخب من السوشال ميديا: "مستخبيين ليه؟"

أبوالمعاطى يكشف أسماء 5 لاعبين ضغطوا على اتحاد الكرة لعودة وردة

رد قوي من كامل أبو علي على زيارة صلاح لراموس في الغردقة

ads

رياضة

محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير بعد الخروج من أمم إفريقيا

رئيسة رابطة الدوري الأمريكي: فخورة بإنجاز المونديال

نجم منتخب الجزائر: الفوز بثلاثية لا يعني التقليل من غينيا

احتفالات عارمة في شوارع الجزائر بالتأهل إلى الدور ربع النهائي بكأس الأمم الإفريقية

الرئيس نيوز

الأرصاد: طقس "الاثنين" حار على القاهرة والدلتا حتى شمال الصعيد

أحكام بالسجن "المؤبد والمشدد" لـ 6 متهمين في قضية "التخابر مع إيران"

النيابة تحيل المتهم بقتل حارس فيلا يوسف السباعي للجنايات

تسريب لسفير بريطانيا في واشنطن: ترامب شخص "عديم الكفاءة"

منوعات

صورة صادمة.. صوفيا لورين على كرسي متحرك

ماريا كاري تخوض تحدي الزجاجة بصوتها (فيديو)

دراسة: الرائحة الكريهة تحسن الذاكرة

دراسة: "فيسبوك" مفيد نفسيًا لكبار السن

كشكول

"التعليم" تحل أزمة الترقي لمعلمى الغربية

"تعليم القليوبية" تنشر أسماء المتقدمين لرياض الأطفال

اجتماع لمديري ادارات الجودة بقنا استعدادا للعام الدراسي الجديد

تنسيق 2019.. أقسام الإعلام لا تخضع لشروط امتحانات القدرات

إسلام سياسي

تفاصيل الانشقاقات الأخيرة في تنظيم "حراس الدين" القاعدي

الجماعة الإرهابية تروج لنفسها على حساب وفاة الفنان عزت أبو عوف

هجوم إخواني جديد على محمد صلاح

فرح إخواني لخروج المنتخب المصرى من بطولة أمم أفريقيا

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الموضوع وما فيه عن القرن وناديه
د.أحمد الخميسى
محمد أفندى رفع العلم
ماجد حبته
أكبر منطقة تجارة حرة فى العالم
ماجد حبته
مخدّر الإرهابيين المفضل!
المزيد
ads

الثقافة

"محطات في حياة أبطال ثورة 23 يوليو".. بثقافة الغربية

ورش حكي ورسم بثقافة بورسعيد

مؤلفة «حواديت الشانزليزيه»: يحتمل ٢٠٠ حلقة ويعكس الحياة الاجتماعية فى الخمسينيات

"90 فيلمًا مصريًا" بضيافة جمعية نقاد السينما.. اليوم

صفحتنا ع الفيس بوك