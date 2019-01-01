كاتب سعودى: عزلة قطر ستنتهى إذا هلك تميم

قال الكاتب السعودي محمد آل الشيخ، على حسابه على موقع "تويتر"، إن دويلة قطر معزولة الآن عزلًا تامًا عن المملكة، والإمارات، والبحرين، ومصر، وموريتانيا، والسودان، وسوريا، حيث جميع هذه الدول علاقاتها مقطوعة مع قطر، مضيفًا أن عزلتها سيطول إلا أن هلك حمد.





جدير بالذكر أن قطر تمت مقاطعتها من قبل الدول العربية السابق ذكرها؛ بسبب دعمها للنشاطات الإرهابية والجماعات المسلحة في العالم العربي.



