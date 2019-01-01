طالبان: سنناقش فى مؤتمر الدوحة حلول أزمة أفغانستان

صرح مسؤول بارز من حركة طالبان الأفغانية، بأن المشاركين في مؤتمر السلام الأفغاني المنعقد حاليًا في الدوحة، وبينهم ممثلون عن الحركة، سيناقشون كيفية البدء بحوار رسمي لإيجاد حل للأزمة في أفغانستان.



وقال السفير السابق لطالبان لدى باكستان الملا عبدالسلام ضعيف، في تصريحات لوكالة أنباء "شينخوا"، على هامش المؤتمر الذي بدأ اليوم ويستمر على مدار يومين: "إن النقاشات التي ستدور بين المشاركين في المؤتمر ستكون لإيجاد حل للخروج من هذه الأزمة".



وأضاف الملا ضعيف: "سنناقش كيف يبدأ الحوار الرسمي، وماهو السبيل إلى هذا الحوار، وكيف بإمكاننا المساعدة في هذا الموضوع".



وذكر أن هناك حاجزًا بين طالبان والحكومة الأفغانية، إذ لا تعترف الحركة بالحكومة الأفغانية ولا تعترف الأخيرة بطالبان، لذا من المهم إيجاد طريق آخر للحوار الرسمي.