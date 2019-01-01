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عالم

الشرطة تتلف 127 مركبة غير قانونية خلال نشاط مرورى فى ضواحى القدس

الإثنين 08/يوليه/2019 - 12:10 ص
الشرطة تتلف 127 مركبة
الشرطة تتلف 127 مركبة غير قانونية خلال نشاط مرورى فى ضواحى ا
وكالات
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أتلفت الشرطة 127 مركبة غير قانونية تم ضبطها خلال نشاط مروري نفذته خلال الـ24 ساعة الماضية في قرى وبلدات شمال غرب القدس المحتلة.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في بيان لها، مساء اليوم الأحد، أن قوة من مختلف الإدارات والأقسام ومركز شرطة بدو في شرطة ضواحي القدس، تساندها قوة من الشرطة الخاصة، وأخرى من شرطة الحراسات، نفذت نشاطا مروريا في قرى وبلدات شمال غرب القدس المحتلة بهدف ضبط المركبات والدراجات النارية غير القانونية، كونها أداة جريمة متنقلة تسببت في حوادث سير قاتلة واستخدمت في ارتكاب جرائم سرقات وترويج مواد مخدرة.

وأضافت أن قوة الشرطة تمكنت من إتلاف 127 مركبة ميدانيا تم ضبطها في الشوارع والمزارع، وحجزت 5 مركبات للتحقق من مدى قانونيتها وحررت 22 مخالفة مرورية كان أبرزها مركبات غير مسجلة وتحميل ركاب مقابل أجر في مركبات خاصة.
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