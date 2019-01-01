الإفراج عن أسيرين من جنين أمضيا 4 سنوات فى سجون الاحتلال

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن الأسيرين عماد حرزالله وضياء زيدي من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، بعد أن أمضيا 4 سنوات في سجونها.



وقال الأسيران المحرران حرزالله وزيدي، لـ"وفا"، إن سلطات الاحتلال تواصل حرمان الأسرى المرضى من العلاج، إضافة لانتهاج سياسة الاقتحامات والتفتيش للأقسام، والتنقلات بين الأسرى.



وناشدا، باسم الحركة الأسيرة، المؤسسات الحقوقية والإنسانية الوقوف إلى جانب الأسرى والضغط على الاحتلال لوقف معاناتهم.



ونظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحركة "فتح"، وفصائل العمل الوطني في البلدة، الليلة، حفل استقبال للأسيرين حرزالله وزيدي، ألقيت خلاله عدة كلمات أكدت أن قضية الأسرى هي قضية الفلسطينيين جميعا وتشكل هما وطنيا للقيادة والشعب، وأن الإفراج عن جميع أسرانا يمثل القضية الأولى لشعبنا.



وشدد المتحدثون على الالتفاف حول الرئيس محمود عباس المتمسك بالثوابت الوطنية والذي يواصل نضاله الدولي من أجل إحقاق كافة الحقوق المشروعة لشعبنا.