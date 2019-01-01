البرهان: "العسكرى السودانى" سيحل نفسه بعد تشكيل المجلس السيادى

قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، إنه سيتم حل المجلس العسكري بعد تشكيل المجلس السيادي، مشيرًا إلى أن "هناك جهات كانت لا ترغب في الوصول إلى اتفاق بين الأطراف السودانية.



وأوضح في تصريحات لقناة "العربية"، نشرت أمس الأحد، أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير حول الأسماء المرشحة من المجلس العسكري لعضوية المجلس السيادي".



وأضاف البرهان: " هناك عملية تشاور مع شركائنا في قوي الحرية والتغيير حول الأسماء التي سيتم ترشيحها للمجلس السيادي"، مشددًا على ضرورة توحيد الخطاب مع الشركاء للخروج من هذه المرحلة.



وذكر أنه يجرى حاليًا التخطيط لهذه المرحلة التأسيسية لبناء سودان جديد، ملمحًا إلى أن المجلس العسكري قد يبتعد عن الحكم بعد انقضاء الفترة الأولى".



وأشار رئيس المجلس الانتقالي، إلى أنه لا يوجد جفاء بين القوات النظامية والمواطنين، معربًا عن ثقته فى أن أعضاء المجلس العسكري ليست لهم أي علاقة بما حدث في فض الاعتصام"، كاشفًا أن الأشخاص الذين أمروا القوات بفض الاعتصام قيد الاعتقال.



وأوضح البرهان، أن إعفاء النائب العام السابق جاء بسبب تأخره في توجيه الاتهام لرموز النظام السابق.