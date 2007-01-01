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رياضة

البرازيل تتوج بلقب كوبا أمريكا بفوز مستحق على بيرو

الإثنين 08/يوليه/2019 - 12:06 ص
البرازيل تتوج بلقب
البرازيل تتوج بلقب كوبا أمريكا بفوز مستحق على بيرو
وكالات
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توج المنتخب البرازيلي بلقب كأس أمم أمريكا الجنوبية لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه عبر نسخة 2019 التي استضافها على أرضه، بعدما تغلب على منتخب بيرو 3 1 الأحد في المباراة النهائية للبطولة على ملعب استاد "ماراكانا" العريق في ريو دي جانيرو.

وحسم المنتخب البرازيلي المباراة ولقب كوبا أمريكا 2019، وهي النسخة السادسة والأربعين من البطولة، بثلاثة أهداف سجلها إيفرتون سوزا سواريس وجابرييل جيسوس والبديل ريشارليسون في الدقائق 15، والثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، و90 من ضربة جزاء، مقابل هدف وحيد لمنتخب بيرو سجله باولو جيريرو من ضربة جزاء في الدقيقة 44.

وعاد المنتخب البرازيلي أخيرا إلى منصات التتويج في إحدى البطولات الكبيرة بعد غياب دام 12 عاما، حيث كان آخر لقب سابق له في نسخة عام 2007 من البطولة.

وأكد المنتخب البرازيلي، تحت قيادة مديره الفني تيتي، تفوقه على منتخب بيرو، في ثاني مبارياتهما بالبطولة نفسها، حيث تغلب المنتخب البرازيلي عليه 5 صفر في مباراتهما بالدور الأول.

كذلك حقق المنتخب البرازيلي بذلك الفوز الخامس في خامس نهائي للبطولة يقام على أرضه رافعا رصيده من الألقاب في كوبا أمريكا إلى تسعة، بينما حرم منتخب بيرو المتوج في 1939 و1975 من إحراز لقبه الثالث في تاريخ البطولة.

وفرض المنتخب البرازيلي تفوقه بشكل واضح خلال الشوط الأول وكان الأكثر استحواذا على الكرة والأخطر في الجانب الهجومي مستغلا المهارات الفردية العالية لعناصره في المراوغة والاحتفاظ بالكرة، وكذلك الانسجام بين خطي الوسط والهجوم، واستحق إنهاء الشوط متقدما 2 1.

وواصل المنتخب البرازيلي تفوقه مع بداية الشوط الثاني لكن ملامح المباراة تغيرت مع مرور أول 15 دقيقة من الشوط، حيث قدم منتخب بيرو صحوة هجومية وانتعشت أماله بشكل واضح بعد طرد جابرييل جيسوس من صفوف البرازيل في الدقيقة 70، لكن المنتخب البرازيلي نجح في الحفاظ على تقدمه وعزز انتصاره بالهدف الثالث الذي سجله ريشارليسون من ضربة جزاء في الدقيقة 90 لينهي المباراة فائزا 3 1.
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