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اقتصاد

جمارك السخنة تضبط محاولة تهريب كمية من الألعاب النارية

الإثنين 08/يوليه/2019 - 12:02 ص
جمارك السخنة تضبط
جمارك السخنة تضبط محاولة تهريب كمية من الألعاب النارية
حسن كامل
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تمكنت الإدارة العامة لجمارك السخنة، برئاسة محمود عبدالنعيم، بالتنسيق مع الرقابة الإدارية من ضبط محاولة تهريب كمية من الألعاب النارية المحظور استيرادها طبقًا لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وبالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته، وبالمخالفة للتعليمات الأمنية.

جء ذلك بعد إخبارية سرية مشتركة مقدمة من الرقابة الإدارية بمحاولة شركة "ا" للاستيراد والتصدير إدخال أصناف مخالفة ضمن مشمول بوليصة الشحن رقم ١ R٢٣٢٠٤٤٩٨٥، بعدد ٤ حاويات أرقام "٤٩٢٩٣٩١، ٥٣٠٠٠٧٨، ٤١٨٣٤٤٠، ١١٨٢٩٦" قادمة من الصين بداخلها 5900 كرتونة بضائع متنوعة، طبقًا بيان جمركي رقم 18050 لسنة 2019.

وتم تشكيل لجنه جمركية مشتركة للكشف والمعاينة من محمد السيد وجمال منصور مأموري الحركة، تحت إشراف عادل سعيد مدير إدارة الحركة، وعاطف السيد مدير إدارة مجمع الوارد، ومحمد عباس أبوطالب مدير إدارة المكافحة، وجمال مبارك مدير إدارة الاستخبارات، وجمعة عبده مدير إدارة الأمن الجمركي، ومحمد عمران، وياسر فوزي، والسيد عبدالعزيز مدير إدارة الأسعار.

وبالمعاينة الفعلية تبين وجود 23 كرتونة بكل منها 344 عبوة ألعاب نارية موزعة بين كراتين البضائع، وقرر محمد النجار رئيس الإدارة المركزية لجمارك السويس، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
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