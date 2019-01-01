إطلالة مختلفة لـ"كارمن سليمان" تبرز جمالها

أطلت النجمة والمطربة كارمن سليمان، اليوم الأحد، بصورة جديدة، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور "انستجرام"، حيث تفاعل معها الآلاف ف من المتابعين.



وتألقت كارمن سليمان، بإطلالة مختلفة، فارتدت شميز أبيض اللون، واسع الأكمام، مع جيب لونها "بيج"، ورفعت شعرها إلى الخلف، ونسقت معه ميكاب ناعم ليكمل إطلالتها، معلقة على صورتها: "رحلة سريعة إلى العالم الماضي".



وتستعد المطربة الشابة كارمن سليمان لطرح أغنية جديدة خلال الأيام المقبلة بعنوان "بصاتك"، تتعاون فيها مع زوجها الملحن مصطفى جاد، وهي أغنية رومانسية، سيتم طرحها على طريقة الفيديو كليب، من كلمات سامي علي.



كما بدأت كارمن سليمان في التحضير لألبومها الغنائي الجديد، والمقرر أن يتضمن 10 أغانٍ، ولا زالت في مرحلة اختيار الأغاني، وتستمع للكثير من الألحان والكلمات من جميع البلدان العربية، حيث تتعاون مع عدد كبير من المؤلفين والملحنين من مصر وخارجها.