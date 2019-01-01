رجل يطلق النار على شاحنة عائلة ويحرق طفلين وأبويهما

تسبب إطلاق نار بمقاطعة هيوستن بولاية تكساس الأسبوع الماضي في اشتعال شاحنة عائلة، وإصابة أبوين وطفلين بحروق خطيرة، ونقلوا إلى أحد مستشفيات الولاية.



وبحسب موقع "باز فيد" الأمريكي، وقع الحادث عندما دخل رب العائلة المنكوبة في جدال مع رجل جنوبي داخل محطة وقود، مشهرًا سلاحه تجاه الأب، وذلك وفق مأمور المقاطعة الأمريكية.



وبينما كان الأب يغادر المكان مع زوجته وطفليه، أطلق الرجل أعيرة نارية على الشاحنة.



واخترقت إحدى الرصاصات صندوقا من الألعاب النارية الذي كان موضوعا في شاحنة العائلة، مما تسبب في انفجار السيارة واشتعال النيران فيهم.



ونتج عن الحادث المروع احتراق الأب والأم بكامل، وإصابة الطفلين اللذين لم تتجاوز أعمارهما العامين بحروق خطيرة.